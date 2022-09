Inter | Acerbi | 'Non sono qui a fare la comparsa | voglio dare una mano'

FBiasin : Le scelte di #Inzaghi funzionano, l’#Inter fa il suo dovere: bravo #Dzeko, bravo #Brozovic, bravo #Dumfries, attent… - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22… - Inter : ?? A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi… - fcin1908it : #Acerbi a Inter TV: “Contento di aver giocato 90', buon debutto. Il nostro pubblico…” - gianz91 : @marifcinter Avete rotto il cazzo con le critiche a prescindere, Acerbi è un giocatore dell'Inter e come tale va su… -

Le parole didopo la partita trae Viktoria Plzen: "Siamo venuti qui sapendo che loro in casa fanno bene e non era facile" Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo debutto con ...L'supera 2 - 0 il Viktoria Plzen con i gol di Dzeko e Dumfries. Ecco le reazioni social alla prestazione ...Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa dopo il netto successo contro il Viktoria Plzen in Champions ...Francesco Acerbi ha esordito con la maglia dell'Inter. Il centrale, in prestito dalla Lazio, ha giocato la sua prima gara ufficiale con la nuova maglia. Il difensore ha parlato al termine ...