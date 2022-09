Europa League, le designazioni arbitrali: la Roma a un rumeno, la Lazio a un montenegrino (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco le squadre arbitrali scelte per le gare di Europa League di Roma e Lazio in programma giovedì: Roma-HJK Helsinki Arbitro Radu Petres... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Ecco le squadrescelte per le gare didiin programma giovedì:-HJK Helsinki Arbitro Radu Petres...

gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - sportli26181512 : Europa League, le designazioni arbitrali: la Roma a un rumeno, la Lazio a un montenegrino: Ecco le squadre arbitral… - sportli26181512 : Albertini: 'In Europa il gioco è più veloce che in Italia': In merito al percorso europeo del Milan, l'ex rossonero… - ariadne_96 : @juventusfc per poi finire in Europa League, classico -