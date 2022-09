Elettra Lamborghini | l’outfit provocante divide i fan Lei | «Esco a fare la spesa»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 13 settembre 2022) Tuta aderente e intimo in vista,è più scatenata che mai. Non è una novità che gli outfit indossati dall’ereditaria facciano sempre discutere:ama mettere in mostra il fisico e il famoso lato B maculato. Le maxi scollature sono dei capi must presenti nel suo guardaroba edama sfoggiarli durante le ospitate televisive e forse… anche quando va ala. Outfit ai Tim Music Awardsdiin realtà è stato indossato in occasione dell’esibizione ai Tim Music Awards, andati in onda su Rai 1 domenica 10 settembre. La cantante quest’anno ha confezionato la hit Caramello insieme al collega Rocco Hunt, il brano tormentone che ha scalato le classifiche delle piattaforme streaming musicali. Per l’evento la ...