Camion perde cassette di pomodoro | circolazione rallentata a Foiano Val Fortore

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura stradale nella serata di oggi nelsulla statale che conduce aVal. Dal cassone di un, per cause in corso di accertamento, sono finite sull’asfalto numerosediche hanno creato gravi disagi alladei veicoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo per effettuare i rilievi. Non si registrano feriti. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

