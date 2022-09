Annuncio a sorpresa di Rosalinda Cannavò | Si prende una grande rivincita | il suo sogno è realtà

Leggi su specialmag

(Di martedì 13 settembre 2022) L’ex gieffinaha finalmente rivelato i dettagli di un suo speciale progetto: può realizzare il suoL’ex gieffina(screenshot Twitter)torna a stupire il pubblico ma soprattutto tutti i suoi fan. L’ex gieffina sta vivendo un momento molto importante ed i prossimi mesi saranno molto intensi per lei. L’ex attrice è infatti stata scelta da Carlo Conti in vista della prossima edizione del suo format Tale e Quale Show in programma in prima serata su Rai 1. In queste ore però si è aggiunto un nuovo traguardo per l’ex vippona di Alfonso Signorini. Laha rivelato di aver finalmente pubblicato il suo primo libro: una veradopo alcune voci ...