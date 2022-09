Una baffuta Caterina Balivo ci prova con Lingo su La7 | quiz lentino e di nicchia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 settembre 2022)ha fatto il suo esordio oggi su una nuova rete, la terza in tre mesi con il suo. L’abbiamo vista su Rai 2 con Help-Ho un dubbio, su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma e da oggi 12 settembre 2022, sarà al timone diil nuovissimodi La7. Sperimentare, parola d’ordine. In questo momento infatti alla conduzione di unnon c’è nessuna donna, ma solo uomini. Non solo, nella fascia del pre-serale non c’è nessuna donna in tv e alloracisfoggiando anche un bel paio di baffi nella prima puntata, giusto per ribadire il concetto. In una rete che non ha mai dato spazio ai giochi o in generale all’intrattenimento ma che da anni punta di più sull’informazione ( e quando ha ...