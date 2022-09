Tragedia nell'aquilano, Ultraleggero impatta su manufatto, morte le due persone a bordo (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri un Ultraleggero è precipitato nell'aquilano, il veivolo che sarebbe stato in fase di atterraggio è andato ad impattare contro un manufatto situato nei pressi della pista di atterraggio di Fossa. A bordo del veivolo viaggiavano Corrado Mancinelli, un aquilano di 70 anni, che pilotava il mezzo, e una donna, il passeggero, Maria Rita Vietri, di 64 anni, entrambi morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare altro che accertare la morte dei due occupanti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri dell'Aquila che dovranno stabilire le cause della Tragedia. Tra le ipotesi, quella del guasto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri unè precipitato, il veivolo che sarebbe stato in fase di atterraggio è andato adre contro unsituato nei pressi della pista di atterraggio di Fossa. Adel veivolo viaggiavano Corrado Mancii, undi 70 anni, che pilotava il mezzo, e una donna, il passeggero, Maria Rita Vietri, di 64 anni, entrambi morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare altro che accertare ladei due occupanti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri dell'Aquila che dovranno stabilire le cause della. Tra le ipotesi, quella del guasto ...

