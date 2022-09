Renzi su TikTok | tre domande per gli ex Premier | E chi fa le domande a lui?

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sbarcati suin vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, Matteocerca di catalizzare l’attenzione attorno alla sua figura ponendoscomode agloi ex. Una challenge giovane dal gusto retrò. Diciamo pure che tra barzellette, meme e autoironia dal dubbio gusto, la scelta della classe politica di usare un linguaggio “giovane” fino ad ora si era rivelata non solo sbagliata, ma anche anacronistica. Ridurre, infatti, il dibattito politico a slogan ad effetto che facciano leva sul lato comico della questione, proprio per usare il linguaggio giovane che piace tanto ai nostri politici, è apparsa sin da subito una mossa cringe. Fonte: Instagram @matteoArchiviato però il primo impatto sudi Enrico Letta, ...

