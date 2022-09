Pulizia Palermo, iniziati i lavori per pulire Palermo entro Natale (Di lunedì 12 settembre 2022) Fortemente voluta dal sindaco La Galla, oggi iniziano i lavori straordinari per la Pulizia della città.L’obiettivo è di pulire Palermo entro Natale, in campo un piccolo esercito tra operatori della RAP e quelli della RESET. Tutto è iniziato questa mattina dal quartiere Partanna Mondello, dove gli operatori hanno iniziato i lavori di Pulizia e rimozione di rifiuti pesanti oltre al diserbo del verde anomalo.Saranno 60 giorni di lavoro incessanti, dove verrà lavorato quartiere dopo quartiere.Il tutto coordinato dalla Rap guidata da Girolamo Caruso in sinergia con la Reset guidata da Mimmo Musacchia. (i dettagli) La Galla e la speranza dell’aiuto dei palermitani per mantenere la città pulita. £La Pulizia ... Leggi su vivendopalermo.news (Di lunedì 12 settembre 2022) Fortemente voluta dal sindaco La Galla, oggi iniziano istraordinari per ladella città.L’obiettivo è di, in campo un piccolo esercito tra operatori della RAP e quelli della RESET. Tutto è iniziato questa mattina dal quartiere Partanna Mondello, dove gli operatori hanno iniziato idie rimozione di rifiuti pesanti oltre al diserbo del verde anomalo.Saranno 60 giorni di lavoro incessanti, dove verrà lavorato quartiere dopo quartiere.Il tutto coordinato dalla Rap guidata da Girolamo Caruso in sinergia con la Reset guidata da Mimmo Musacchia. (i dettagli) La Galla e la speranza dell’aiuto dei palermitani per mantenere la città pulita. £La...

