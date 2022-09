Product design sostenibile | i vantaggi per le imprese

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - Il 67% delle organizzazioni ha registrato una riduzione nelle emissioni di anidride carbonica a seguito dell'implementazione di strategie disostenibili, mentre il 73% ha riscontrato un miglioramento in termini di crescita dei ricavi. E' quanto emerge dall'ultimo report del Capgemini Research Institute, dal titolo 'Rethink: Why sustainableis the need of the hour'. Il report evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi in questa direzione, inserendo la sostenibilità tra le priorità strategiche dei team di. Le decisioni prese a livello diinfluiscono notevolmente sulle ricadute ambientali e sociali dei prodotti stessi: circa l'80% del loro impatto ambientale può infatti ...

