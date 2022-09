Prima di Carlo a Westminster: intero Parlamento canta inno. La parola ‘re’ al posto di ‘regina’ (Di lunedì 12 settembre 2022) La Prima visita del re Carlo III a Westminster si è conclusa con l’intero Parlamento in piedi a cantare l’inno nazionale (modificato nella versione maschile, cioè con la parola “re” al posto di quella “regina“). In Prima fila erano presenti la premier Liz Truss e i suoi predecessori Boris Johnson e Theresa May, oltre al leader laburista Keir Starmer e al suo predecessore Jeremy Corbyn. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) Lavisita del reIII asi è conclusa con l’in piedi are l’nazionale (modificato nella versione maschile, cioè con la“re” aldi quella “regina“). Infila erano presenti la premier Liz Truss e i suoi predecessori Boris Johnson e Theresa May, oltre al leader laburista Keir Starmer e al suo predecessore Jeremy Corbyn. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

