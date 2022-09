Napoli, Franceschini contestato sul trasloco della Biblioteca Nazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) «Napoli, priorità cultura», è il titolo dell?incontro elettorale a cui ha partecipato il ministro della cultura Dario Franceschini, nonché candidato capolista... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 settembre 2022) «, priorità cultura», è il titolo dell?incontro elettorale a cui ha partecipato il ministrocultura Dario, nonché candidato capolista...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Franceschini 'Ministero Cultura a Napoli? Non inseguo slogan' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Franceschini 'Ministero Cultura a Napoli? Non inseguo slogan' - - palermo24h : Franceschini “Ministero Cultura a Napoli? Non inseguo slogan” - infoitcultura : Franceschini “Ministero Cultura a Napoli? Non inseguo slogan” - anteprima24 : ** Inizia la campagna elettorale di #Manfredi, con la Carfagna, #Franceschini e Peppa Pig. Ecco per chi vota il sin… -