(Di lunedì 12 settembre 2022), premiata al Festival di Camogli, replica alle polemiche scatenate da Fratelli d’Italia controe parla della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. «La normalità non è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due mamme. Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà». A dirlo è, riferendosi alla polemica sollevata da FdI sulla puntata del cartone animato ditrasmessa dalla Rai, in cui la famiglia è rappresentata con due mamme. Aè andato il premio Comunicazione al Festival di Camogli, prima ...

repubblica : Luciana Littizzetto: 'Normalità è un bambino con due mamme' - haStatoNESSUNO : RT @LucioMalan: Nella grande battaglia sui “figli di due madri” Repubblica, dopo il disastro di ieri, punta sulla raffinata intellettuale L… - damy85twit : Luciana Littizzetto, premiata al Festival di Camogli, replica alle polemiche scatenate da Fratelli d’Italia contro… - Ergozigoto : RT @repubbilca: Luciana Littizzetto: 'Normalità è un bambino con tre apparati genitali e sette mamme' - bubinoblog : LUCIANA LITTIZZETTO: 'IL CASO PEPPA PIG? BENEDICO IL SIGNORE DI NON ESSERE IN ONDA...' -

vince il Premio Comunicazione 2022 Ae andato il Premio Comunicazione 2022, "perche con la sua contagiosa simpatia e il suo modo provocatorio e irriverente di ...A dirlo è, riferendosi alla polemica sollevata da FdI sulla puntata del cartone animato di Peppa Pig trasmessa dalla Rai, in cui la famiglia è rappresentata con due mamme Nessun ... Luciana Littizzetto: "Normalità è un bambino con due mamme" Nuovo record di partecipazione per il Festival della Comunicazione, che è tornato ad animare il borgo di Camogli per la sua nona edizione da giovedì a ieri, con più di 100 eventi tra incontri, dibatti ...La comica torinese interviene a proposito della presenza della famiglia arcobaleno nel cartoon. Non accennano a spegnersi le polemiche intorno alla presenza di una famiglia omogenitoriale all’interno ...