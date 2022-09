La West Nile non è del tutto una novità in Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) La Febbre del Nilo o West Nile Disease è una malattia virale nota da quasi un secolo. Scoperta per la prima volta in Uganda, proprio nel distretto West Nile (da cui prende il nome), è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Il contagio di questo virus del genere Flavivirus, quindi, avviene solo attraverso le zanzare che fungono da vettori per il patogeno e non si trasmette da persona a persona. Il virus è comparso per la prima volta in Italia solo alla fine degli Anni 90, ma negli ultimi mesi è salito nuovamente agli onori della cronaca: da giugno, infatti, sono oltre 200 i casi confermati di infezione nell’uomo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) La Febbre del Nilo oDisease è una malattia virale nota da quasi un secolo. Scoperta per la prima volta in Uganda, proprio nel distretto(da cui prende il nome), è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Il contagio di questo virus del genere Flavivirus, quindi, avviene solo attraverso le zanzare che fungono da vettori per il patogeno e non si trasmette da persona a persona. Il virus è comparso per la prima volta insolo alla fine degli Anni 90, ma negli ultimi mesi è salito nuovamente agli onori della cronaca: da giugno, infatti, sono oltre 200 i casi confermati di infezione nell’uomo da ...

