La controffensiva ucraina travolgerà anche l’ipocrisia del nostro dibattito pubblico (Di lunedì 12 settembre 2022) Scriveva Bertrand Russell, in una valutazione certo non benevola di Hegel e della sua filosofia politica, che «un uomo può essere perdonato se è costretto dalla logica a giungere controvoglia a conclusioni che deplora, ma non gli si può perdonare di allontanarsi dalla logica per potere liberamente perorare il delitto». È una battuta che mi è tornata in mente infinite volte da quando la controffensiva ucraina ha messo definitivamente a nudo tutta la superficialità, l’ipocrisia e la malafede del nostro dibattito sulla guerra. È grazie al sostegno e alle armi occidentali se gli ucraini hanno potuto impedire che accadesse in tutto il Paese quello che è accaduto a Bucha, Irpin, Hostomel e negli altri luoghi dell’orrore, dove gli occupanti non hanno esitato a fare strage di civili, stuprando, sequestrando e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) Scriveva Bertrand Russell, in una valutazione certo non benevola di Hegel e della sua filosofia politica, che «un uomo può essere perdonato se è costretto dalla logica a giungere controvoglia a conclusioni che deplora, ma non gli si può perdonare di allontanarsi dalla logica per potere liberamente perorare il delitto». È una battuta che mi è tornata in mente infinite volte da quando laha messo definitivamente a nudo tutta la superficialità,e la malafede delsulla guerra. È grazie al sostegno e alle armi occidentali se gli ucraini hanno potuto impedire che accadesse in tutto il Paese quello che è accaduto a Bucha, Irpin, Hostomel e negli altri luoghi dell’orrore, dove gli occupanti non hanno esitato a fare strage di civili, stuprando, sequestrando e ...

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - GiovaQuez : 31 agosto Conte: 'Sostegno all'Ucraina ma niente armi' 11 settembre Cerasa: 'Conte, oggi è orgoglioso della contro… - nelloscavo : La controffensiva #Ucraina non é cominciata oggi. L'abbiamo seguita per settimane, lenta ma inesorabile. #Russia se… - profluigimarino : RT @jacopo_iacoboni: Intanto, nella bella atmosfera che si respira nel regime putiniano, con la consueta pacatezza Solovyov ritiene che I c… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina allarme aereo in tutto il territorio: “Esplosioni e black out”. La controffensiva di Kiev arr… -