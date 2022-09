Il Paradiso delle Signore | trama 12 settembre 2022 | un magico incontro

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di novità alche finalmente, da lunedì 12, tornerà ad allietare il pubblico di Rai 1 con le puntate inedite. Al grande magazzino milanese, innanzitutto, arriverannonuove Veneri, Elvira e Clara. Irene, invece, poiché Gloria Moreau si troverà in prigione, assumerà il ruolo di capocommessa. Dal canto suo, anche Paola tornerà a lavorare aldopo il congedo per maternità, mentre Stefania sarà reduce dalla pubblicazione del suo primo romanzo incentrato sulla storia di sua madre. Nel frattempo, mentre in atelier ci sarà fermento per tutte queste novità, Gemma si troverà in convento dove è stata mandata per punizione e la madre Veronica sarà determinata a non farla rientrare a Milano. Per quanto concerne Adelaide, ...