Guerra Russia-Ucraina, Kiev critica la Germania: “Dateci più carri armati e vinceremo più in fretta”. Colloquio Draghi-Zelensky: sostegno totale dell’Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) La controffensiva a Nord è ormai al confine russoBlinken: «Progressi significativi in Ucraina, ma è presto per dire come finirà». Il Cremlino: al momento nessuna mobilitazione generale Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 12 settembre 2022) La controffensiva a Nord è ormai al confine russoBlinken: «Progressi significativi in, ma è presto per dire come finirà». Il Cremlino: al momento nessuna mobilitazione generale

martaottaviani : Per quelli che: forse sarebbe il momento di trattare con #Putin. Stasera la Russia sta devastando l’#Ucraina di mis… - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas in Europa è andato fuori controllo, 10 volte quello di un anno fa, ma la guerra dei prezzi dell'e… - Linkiesta : La controffensiva ucraina travolgerà anche l’ipocrisia del nostro dibattito pubblico Comunque si concluda la guerr… - zevunderskin : @adolfo_urso invece che andare a prostrarsi e prender ordini, era meglio che #FDI andava per chiedere: quando gli… - annapaolaconcia : RT @zafesova: Guerra Russia-Ucraina, il Cremlino tentato dall’escalation: “Picchiare più duro su obiettivi civili” -