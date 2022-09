Ferdinando De Giorgi: “Che vittoria, nessuno ci dava credito” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il comandante di un gruppo che in poco tempo si è laureato campione d’Europa e campione del mondo. Che altro volere di più? Tocca il cielo con un dito Ferdinando De Giorgi, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo che ieri, in Polonia, ha sconfitto i padroni di casa 3-1 dimostrando di essere i più forti del pianeta. Una gioia immensa e difficile da raccontare per il coach a fine partita. Anche lui è campione del mondo: Fefè ha portato il quarto titolo iridato della storia nella bacheca pallavolistica maschile nostrana. Ferdinando De Giorgi è sul tetto del mondo insieme ai suoi ragazzi dopo la vittoria in finale contro la Polonia (Credit foto – pagina Facebook del mister)“Non ci davano molto credito, non erano molto convinti e ci piò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Il comandante di un gruppo che in poco tempo si è laureato campione d’Europa e campione del mondo. Che altro volere di più? Tocca il cielo con un ditoDe, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo che ieri, in Polonia, ha sconfitto i padroni di casa 3-1 dimostrando di essere i più forti del pianeta. Una gioia immensa e difficile da raccontare per il coach a fine partita. Anche lui è campione del mondo: Fefè ha portato il quarto titolo iridato della storia nella bacheca pallavolistica maschile nostrana.Deè sul tetto del mondo insieme ai suoi ragazzi dopo lain finale contro la Polonia (Credit foto – pagina Facebook del mister)“Non cino molto, non erano molto convinti e ci piò ...

Italia campione del mondo di pallavolo ROMA, 11 SET Dopo 24 anni l'Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo maschile. In finale, a Katowice, gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi hanno battuto i campioni del mondo uscenti della Polonia 31 (2225, 2521, 2518, 2520). Tutti i protagonisti del Mondiale È nato a Bologna il 2 aprile 1997. Altezza 198 cm. Opposto. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018, la medaglia d'oro agli Europei 2021, la medaglia d'oro ai Campionati del ...