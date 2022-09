Fabrizio Romano | Milan Škriniar sul Psg fallito e trattative per il nuovo contratto con l’Inter | “Non ho mai…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 settembre 2022)sul PSG è crollato e parla dicon: “Non parlo mai del mioqui in pubblico. Non è il posto giusto per discuterne”. #Inter “Quando ci saranno aggiornamenti, lo saprai da me e da nessun altro”. pic.twitter.com/6iHt4RH5v2 —(@) 12 settembre 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.