F1 | Max Verstappen iridato già a Singapore? Più probabile Suzuka Red Bull “vede” il titolo costruttori ad Austin

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Formula Uno tira il fiato dopo l’intensissimo trittico Spa Francorchamps, Zandvoort, Monza. Prima della pausa estiva si era detto come questo tris di gare avrebbe definito i connotati della parte finale della stagione, determinando se ci sarebbe stata lotta per l’Iride, oppure se Maxavrebbe potuto vivere in tranquillità i GP asiatici e americani. Si è concretizzato il secondo scenario, perché l’olandese ha vinto tutti e tre gli appuntamenti, spazzando via ogni dubbio in merito all’identità del Campione del Mondo 2022. Addirittura Super Max si è guadagnato la possibilità di chiudere matematicamente i conti il 2 ottobre a, con ben cinque gare di anticipo! Non sarà semplice, anzi al momento l’ipotesi è piuttosto im, ma comunque non impossibile. Difattiha ora un margine di 116 ...