Corsi di lingua araba gratuita per immigrati. Il Pd? No, la Lega di Varallo: “Servono all’integrazione” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’iniziativa che non ti aspetti. La lingua araba insegnata gratuitamente nel comune a trazione leghista della Valsesia, in Piemonte. Un’ora a e mezza a settimana, dalla 10.30 alle 12, di sabato prossimo, tutti invitati in biblioteca a Varallo, cittadina nel Vercellese, di circa 7mila abitanti, per il corso di “lingua araba classica”. Una iniziativa – che vede in cattedra Zained Gad-Allah -voluta dal comune dove indossa la fascia tricolore Pietro Bondetti, che lo scorso giugno è stato eletto primo cittadino, prendendo il posto del leghista, Eraldo Botta, oggi vicesindaco e candidato al Senato da Matteo Salvini. Un’analoga iniziativa era stata assunta dalla giunta di sinistra, qualche tempo fa, nel comune di Marzabotto. Imparare l’arabo nel comune leghista di Varallo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) L’iniziativa che non ti aspetti. Lainsegnatamente nel comune a trazione leghista della Valsesia, in Piemonte. Un’ora a e mezza a settimana, dalla 10.30 alle 12, di sabato prossimo, tutti invitati in biblioteca a, cittadina nel Vercellese, di circa 7mila abitanti, per il corso di “classica”. Una iniziativa – che vede in cattedra Zained Gad-Allah -voluta dal comune dove indossa la fascia tricolore Pietro Bondetti, che lo scorso giugno è stato eletto primo cittadino, prendendo il posto del leghista, Eraldo Botta, oggi vicesindaco e candidato al Senato da Matteo Salvini. Un’analoga iniziativa era stata assunta dalla giunta di sinistra, qualche tempo fa, nel comune di Marzabotto. Imparare l’arabo nel comune leghista di...

