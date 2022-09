Cancro vie biliari | migliore sopravvivenza associando immunoterapia

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Laglobale di pazienti con carcinoma avanzato delle viemigliora con una combinazione immunoterapica – durvalumab di AstraZeneca più chemioterapia standard di cura – con un beneficio clinicamente significativo e duraturo diglobale. Sono i risultati aggiornati dello studio di fase 3 Topaz1, il primo che evidenzia questo miglioramento, presentati oggi al Congresso della Società europea di oncologia medica (European Society for Medical Oncology, Esmo) a Parigi. Lo annuncia in una nota l’azienda farmaceutica. I dati aggiornati di durvalumab in combinazione con chemioterapia (gemcitabina più cisplatino) hanno mostrato una maggiore efficacia clinica al follow-up esteso di 6,5 mesi, mostrando una riduzione del 24% del rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia. La ...

