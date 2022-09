Can Yaman, chi è il ‘fratello’ avuto da un’altra madre: lo conoscete tutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Can Yaman ha incantato tutti al Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet ha sbaragliato la concorrenza ma ora è spuntato un fratello che gli somiglia molto. In questi giorni, l’attore turco è stato protagonista insieme a Francesca Chillemi sulla passerella di Venezia. Entrambi meravigliosi, hanno attirato il consenso della critica e dei fan. Can Yaman-Altranotizia (fonte: Google)Can Yaman ha ritrovato il sorriso dopo un periodo nel quale aveva manifestato un po’ di insofferenza riguardo all’esposizione mediatica. Ha ritrovato la serenità ed è apparso in splendida forma con un abito elegante. Non è il solo però che ha lasciato a bocca aperta le fan perché accanto a lui è apparso un fratello inaspettato. Sapete di chi si tratta? Can Yaman e il ‘fratello’ ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) Canha incantatoal Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet ha sbaragliato la concorrenza ma ora è spuntato un fratello che gli somiglia molto. In questi giorni, l’attore turco è stato protagonista insieme a Francesca Chillemi sulla passerella di Venezia. Entrambi meravigliosi, hanno attirato il consenso della critica e dei fan. Can-Altranotizia (fonte: Google)Canha ritrovato il sorriso dopo un periodo nel quale aveva manifestato un po’ di insofferenza riguardo all’esposizione mediatica. Ha ritrovato la serenità ed è apparso in splendida forma con un abito elegante. Non è il solo però che ha lasciato a bocca aperta le fan perché accanto a lui è apparso un fratello inaspettato. Sapete di chi si tratta? Cane il...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - NDarghahi : RT @BHaitam1: ??<<Ogni volta che posto uno scatto con una collega o attrice ci sono sempre tantissime donne pronte a insultarla. Vi chiedo s… - pepitorres7 : RT @GiusCandela: Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie, gli at… -