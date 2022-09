Andreas Muller sul fratello ricoverato in ospedale | si opererà | come sta

(Di lunedì 12 settembre 2022) In questo periodo, i fan di Amici erano molto in apprensione per le condizioni di salute di Daniel,di. Il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato delle foto e dei video volti ad aggiornare i fan circa le condizioni di salute del suo consanguineo. Daniel è statoin questi giorni a causa di alcuni disturbi cardiaci. Nello specifico, il giovane ha cominciato a manifestare una significativa aritmia per cui è stato portato al pronto soccorso. I medici subito si sono resi conto della gravità della situazione, pertanto, hanno deciso di ricoverarlo in codice rosso. Stando a quanto rivelato da, però, Daniel potrà uscire dall', almeno per un giorno, in modo da stare con la sua famiglia. A breve, però, ...

Gossip e TV

