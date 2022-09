Addio alle Sim card: il trend inizia da Apple, seguita da Samsung, ne spariranno più di 8 miliardi (Di lunedì 12 settembre 2022) Un trend destinato a coinvolgere tutti i produttori di smartphone e che è stato innescato da Apple. I nuovi iPhone 14 non avranno lo slot per la Sim fisica – almeno nel mercato USA. Un sempre più probabilmente Addio al fisico in favore del virtuale. iPhone 14: niente eSim – 12922 www.computermagazine.itLa strada che, con tutta probabilità, i produttori di smartphone percorreranno da qui ai prossimi anni va tutta nella direzione di un – sempre più conclamato – Addio al fisico, in favore del virtuale. Ebbene, la prossima “vittima” di questa usanza sarà la Sim card, che da più di vent’anni rappresenta la chiave di accesso alla rete mobile e che, nei prossimi iPhone 14… sparirà. Attenzione: per ora, il cambiamento – epocale per certi versi – riguarderà il solo ed unico mercato statunitense, dove i nuovi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Undestinato a coinvolgere tutti i produttori di smartphone e che è stato innescato da. I nuovi iPhone 14 non avranno lo slot per la Sim fisica – almeno nel mercato USA. Un sempre più probabilmenteal fisico in favore del virtuale. iPhone 14: niente eSim – 12922 www.computermagazine.itLa strada che, con tutta probabilità, i produttori di smartphone percorreranno da qui ai prossimi anni va tutta nella direzione di un – sempre più conclamato –al fisico, in favore del virtuale. Ebbene, la prossima “vittima” di questa usanza sarà la Sim, che da più di vent’anni rappresenta la chiave di accesso alla rete mobile e che, nei prossimi iPhone 14… sparirà. Attenzione: per ora, il cambiamento – epocale per certi versi – riguarderà il solo ed unico mercato statunitense, dove i nuovi ...

