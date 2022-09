A Doha workshop su contrasto a traffico opere d' arte

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un summit di tre giorni aper affrontare il tema delillegale did'e potenziarne le misure di. Ad organizzare il, dal titolo "Countering Trafficking of ...

AgCultNews : Doha, Italia presente a workshop su contrasto a traffico opere d’arte @ItalyinQatar #doha -

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Un summit di tre giorni aper affrontare il tema del traffico illegale di opere d'arte e potenziarne le misure di contrasto. Ad organizzare il, dal titolo "Countering Trafficking of Cultural Property Including ...Quest'anno ilFinal Cut in Venice ha beneficiato del supporto aggiuntivo del Red Sea ... Edinburgh Film Festival, El Gouna Film Festival, European Film Market, Eye Film Museum,Film ... Doha: workshop su contrasto a traffico opere d'arte – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Un summit di tre giorni a Doha per affrontare il tema del traffico illegale di opere d'arte e potenziarne le misure di contrasto. (ANSA) ...