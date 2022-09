Ucraina | spento l’ultimo reattore di Zaporizhzhia | la centrale nucleare disconnessa dalla rete elettrica

(Di domenica 11 settembre 2022)delladi– il sesto – che era ancora attivo è stato: lo ha reso noto l’agenziastatale Energoatom: “Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41 (le 2:41 in Italia), l’unità n. 6 della ZNPP (la, ndr) è stata scollegata– si legge in un comunicato dell’agenzia -. Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo”, definito come “il più sicuro”. Ladi Zaporizhzhya, perciò, è stata completamente...

