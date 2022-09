Ucraina, Kiev: «Riconquistati oltre 3mila km quadrati di territorio». Kadyrov si appella a Putin: «A Kharkiv troppi errori, cambi strategia» (Di domenica 11 settembre 2022) Sarebbero oltre 3mila i chilometri quadrati di territorio Riconquistati dall’Ucraina da inizio settembre nella controffensiva contro la Russia. «A farlo sapere su Facebook è la pagina ufficiale delle forze armate di Kiev che, citando il comandante Valeriy Zaluzhny, scrive: «Dall’inizio di settembre, più di 3mila chilometri quadrati sono stati restituiti al controllo ucraino. Intorno a Kharkiv, abbiamo iniziato ad avanzare non solo a Sud e a Est, ma anche a Nord. Siamo a 50 chilometri dal confine». Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia della nuova avanzata Ucraina, confermata dall’intelligence britannica, anche se resta da capire se le forze russe stiano cedendo o se invece si stiano ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Sarebberoi chilometrididall’da inizio settembre nella controffensiva contro la Russia. «A farlo sapere su Facebook è la pagina ufficiale delle forze armate diche, citando il comandante Valeriy Zaluzhny, scrive: «Dall’inizio di settembre, più dichilometrisono stati restituiti al controllo ucraino. Intorno a, abbiamo iniziato ad avanzare non solo a Sud e a Est, ma anche a Nord. Siamo a 50 chilometri dal confine». Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia della nuova avanzata, confermata dall’intelligence britannica, anche se resta da capire se le forze russe stiano cedendo o se invece si stiano ...

