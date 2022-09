"Siamo a soli 50 chilometri": la guerra stravolta, l'annuncio che mette in fuga i russi (Di domenica 11 settembre 2022) L'esercito ucraino rivendica la ripresa di oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio ai russi. "Da inizio settembre, oltre 3.000 chilometri quadrati sono tornati sotto il controllo ucraino", ha affermato in una nota Valeri Zalujny, comandante dell'esercito di Kiev. "Intorno a Kharkiv - ha proseguito - abbiamo iniziato ad avanzare non soltanto verso il sud e verso l'est ma anche verso il nord. Siamo a 50 chilometri dalla frontiera". Parole chiave che riscrivono completamente l'andamento della guerra. A quanto pare i russi si sono fatti sorprendere nel sud-est mentre annunciavano la controffensiva su Kherson. Un errore fatale che ha scoperto il fianco. Gli ucraini chilometro dopo chilometro hanno riconquistato vari territori e città. I russi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) L'esercito ucraino rivendica la ripresa di oltre 3.000quadrati di territorio ai. "Da inizio settembre, oltre 3.000quadrati sono tornati sotto il controllo ucraino", ha affermato in una nota Valeri Zalujny, comandante dell'esercito di Kiev. "Intorno a Kharkiv - ha proseguito - abbiamo iniziato ad avanzare non soltanto verso il sud e verso l'est ma anche verso il nord.a 50dalla frontiera". Parole chiave che riscrivono completamente l'andamento della. A quanto pare isi sono fatti sorprendere nel sud-est mentre annunciavano la controffensiva su Kherson. Un errore fatale che ha scoperto il fianco. Gli ucraini chilometro dopo chilometro hanno riconquistato vari territori e città. Iin ...

Mov5Stelle : ?? | LIVE #DallaParteGiusta @GiuseppeConteIT: 'Siamo tra noi e possiamo dircelo: stare nel MoVimento 5 Stelle signi… - meb : Noi di @ItaliaViva e @Azione_it abbiamo scelto di correre da soli: come #terzopolo siamo la vera alternativa ai pop… - CoreyTa43187447 : @ilvaccinogrigio @stufodelmondo @CPF02294951 @dottorbarbieri Ristora questa tua affermazione. Quando ho parlato con… - ehiginni_ : mia mamma che fa le pulizie con non siamo soli di sottofondo - singlesisolamai : RT @singlesisolamai: non siamo soli (ep) x oro ?? ; a recap thread #alexwyse -