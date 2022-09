Naso chiuso, se ti capita spesso corri dal medico: è il sintomo di un’infezione molto fastidiosa (Di domenica 11 settembre 2022) Attenzione: se soffrite frequentemente di Naso chiuso, potrebbe essere un atto un’infezione del tutto inaspettata. Naso chiuso (fonte pexels)Un semplice raffreddore può essere la causa primaria del Naso chiuso e di ripetuti e fastidiosi starnuti, specialmente durante i cambi di stagione. Gli sbalzi di temperatura, infatti, possono provocare questo fenomeno passeggero, solitamente destinato a scomparire nel giro di qualche ora. Se però tale disturbo si presenta come ricorrente e invalidante, occorre risalire alla causa primaria: potrebbe infatti trattarsi di rinite allergica, una patologia che necessita di un appropriato trattamento. Ecco cosa sapere, e come individuarla correttamente. Naso chiuso e rinite allergica: ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 settembre 2022) Attenzione: se soffrite frequentemente di, potrebbe essere un attodel tutto inaspettata.(fonte pexels)Un semplice raffreddore può essere la causa primaria dele di ripetuti e fastidiosi starnuti, specialmente durante i cambi di stagione. Gli sbalzi di temperatura, infatti, possono provocare questo fenomeno passeggero, solitamente destinato a scomparire nel giro di qualche ora. Se però tale disturbo si presenta come ricorrente e invalidante, occorre risalire alla causa primaria: potrebbe infatti trattarsi di rinite allergica, una patologia che necessita di un appropriato trattamento. Ecco cosa sapere, e come individuarla correttamente.e rinite allergica: ...

