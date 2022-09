Milan | Costacurta | «Vittoria pesante con la Sampdoria | ora c’è consapevolezza»

(Di domenica 11 settembre 2022) L’opinionista di Sky ed ex difensore delBillyha commentato ladei rossoneri in casa dellaha analizzato così il successo delsulla: ANALISI – «E’ unadel. Poco dopo l’espulsione di Leao, è arrivato il pari della. Quindi poi i rossoneri sono stati davvero bravi a trovare il 2-1. Questada grandeai rossoneri. Dopo il gol del pari c’è stata una grande reazione. Anche in un campo difficile ilha gestito bene la gara» L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'opinionista di Sky ed ex difensore del Milan Billy Costacurta ha commentato la vittoria dei rossoneri in casa della Sampdoria Costacurta ha analizzato così il successo del Milan sulla Sampdoria: ANALISI - "E' una vittoria pesante del Milan. Poco dopo l'espulsione di Leao, è arrivato il pari della Sampdoria. Quindi poi i rossoneri sono stati davvero bravi a trovare il 2-1. Questa vittoria da grande consapevolezza ai rossoneri. Dopo il gol del pari c'è stata una grande reazione. Anche in un campo difficile il Milan ha gestito bene la gara"