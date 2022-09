L’iPhone 14 ha un prezzo troppo alto? Ecco dove trovare i prezzi più bassi in assoluto (Di domenica 11 settembre 2022) Da quando è uscito L’iPhone 14 una delle caratteristiche che più ha impressionato del nuovo melafonino è senza dubbio il prezzo. Rispetto al suo modello precedente, il 13, il costo è aumentato parecchio, circa 200/300 euro, e questo ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto nel periodo di crisi che stiamo vivendo. iPhone 14, 11/9/2022 – Computermagazine.itInoltre, facendo una comparazione con il mercato americano, è evidente quanto in Europa la Apple abbia deciso di alzare i prezzi. Basti pensare infatti che oltre oceano, L’iPhone 14 standard da 128 gigabyte costa 799 dollari, in linea con il prezzo del 13, mentre si sale a 899 per il Plus, a 999 per il Pro, e a 1.099 per il Pro Max. Diversa la situazione in Italia, dove i prezzi praticati sono i seguenti iPhone ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Da quando è uscito14 una delle caratteristiche che più ha impressionato del nuovo melafonino è senza dubbio il. Rispetto al suo modello precedente, il 13, il costo è aumentato parecchio, circa 200/300 euro, e questo ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto nel periodo di crisi che stiamo vivendo. iPhone 14, 11/9/2022 – Computermagazine.itInoltre, facendo una comparazione con il mercato americano, è evidente quanto in Europa la Apple abbia deciso di alzare i. Basti pensare infatti che oltre oceano,14 standard da 128 gigabyte costa 799 dollari, in linea con ildel 13, mentre si sale a 899 per il Plus, a 999 per il Pro, e a 1.099 per il Pro Max. Diversa la situazione in Italia,praticati sono i seguenti iPhone ...

