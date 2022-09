Il Regno Unito e le sfide online delle autocrazie. Le parole dell’amb. Llewellyn (Di domenica 11 settembre 2022) Permettetemi di fare tre osservazioni correlate. (…) Come si suol dire, una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Questa espressione risale a qualche tempo fa, ma parola mia quanto è vera, ahimè in questi giorni e come abbiamo visto la minaccia alle nostre società libere, alle nostre società aperte e democratiche negli ultimi anni. Penso ovviamente alla pandemia, in cui la disinformazione e le false informazioni sono state un vero e proprio pericolo per la nostra salute, non solo per la salute politica delle nostre democrazie, ma per la salute dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Lo abbiamo visto a livello politico negli ultimi anni. E lo abbiamo visto più recentemente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. (…) La disinformazione è un veleno, può essere un veleno letale, ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) Permettetemi di fare tre osservazioni correlate. (…) Come si suol dire, una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Questa espressione risale a qualche tempo fa, ma parola mia quanto è vera, ahimè in questi giorni e come abbiamo visto la minaccia alle nostre società libere, alle nostre società aperte e democratiche negli ultimi anni. Penso ovviamente alla pandemia, in cui la disinformazione e le false informazioni sono state un vero e proprio pericolo per la nostra salute, non solo per la salute politicanostre democrazie, ma per la salute dei nostri cittadini enostre cittadine. Lo abbiamo visto a livello politico negli ultimi anni. E lo abbiamo visto più recentemente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. (…) La disinformazione è un veleno, può essere un veleno letale, ...

