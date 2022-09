Fagioli e Miretti, contro la Salernitana Allegri si affida ai giovani (Di domenica 11 settembre 2022) La Juventus questa sera giocherà contro la Salernitana all’Allianz Stadium, Allegri si affiderà a Fagioli e Miretti a centrocampo La Juventus questa sera giocherà contro la Salernitana all’Allianz Stadium, Allegri si affiderà a Fagioli e Miretti a centrocampo. Se Miretti è ormai diventato sempre più una certezza dopo anche la titolarità contro il Psg, la novità dal 1? minuto potrebbe essere quella di Fagioli. L’ex Cremonese potrebbe partire dall’inizio visti anche i problemi accusati da Locatelli e Rabiot. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) La Juventus questa sera giocheràlaall’Allianz Stadium,si affiderà aa centrocampo La Juventus questa sera giocheràlaall’Allianz Stadium,si affiderà aa centrocampo. Seè ormai diventato sempre più una certezza dopo anche la titolaritàil Psg, la novità dal 1? minuto potrebbe essere quella di. L’ex Cremonese potrebbe partire dall’inizio visti anche i problemi accusati da Locatelli e Rabiot. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

