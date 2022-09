Fabrizio Corona si prende la sua “vendetta” su Ilary Blasi: “Fui cacciato da una trasmissione da una collezionista di Rolex, ora tutti cominciano a capire!” (Di domenica 11 settembre 2022) Fra i due litiganti il terzo… le suona! Dopo l’intervista di Francesco Totti rilasciata in esclusiva sulle pagine del Corriere della Sera, Fabrizio Corona non ha perso tempo a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, memore di quella scenata avvenuta in diretta durante il Gf Vip. Dopo un battibecco in cui Ilary Blasi gliele aveva sonoramente cantate, l’ex re dei paparazzi venne addirittura cacciato dalla trasmissione. Un atteggiamento che all’ex marito di Nina Moric non è mai andato giù. Poche ore fa, attraverso un post su Instagram, Fabrizio Corona si è preso la sua rivincita: Il paradosso è che tutta l’Italia adesso parla di questi due borgatari. In questo video al GF Vip 3, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Fra i due litiganti il terzo… le suona! Dopo l’intervista di Francesco Totti rilasciata in esclusiva sulle pagine del Corriere della Sera,non ha perso tempo a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, memore di quella scenata avvenuta in diretta durante il Gf Vip. Dopo un battibecco in cuigliele aveva sonoramente cantate, l’ex re dei paparazzi venne addiritturadalla. Un atteggiamento che all’ex marito di Nina Moric non è mai andato giù. Poche ore fa, attraverso un post su Instagram,si è preso la sua rivincita: Il paradosso è che tutta l’Italia adesso parla di questi due borgatari. In questo video al GF Vip 3, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì ...

blogtivvu : Fabrizio Corona “avverte” Totti e Ilary: “Racconterò tutta la verità”, il commento fiume - vitadafanboy : ennesimo tentativo di fabrizio corona di essere rilevante io continuo a pregare per lui ???? - IsaeChia : Fabrizio Corona si prende la sua “vendetta” su Ilary Blasi: “Fui cacciato da una trasmissione da una collezionista… - CrescenzoFilo : RT @p0liedrico: Fabrizio Corona uno di quei personaggi che non riuscirei mai a supportare per quanto a volte abbia ragione ha la capacità d… - p0liedrico : Fabrizio Corona uno di quei personaggi che non riuscirei mai a supportare per quanto a volte abbia ragione ha la ca… -