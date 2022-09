"Ecco cosa può sconvolgere tutto": l'avvertimento di Vespa, cosa rischia la Meloni (Di domenica 11 settembre 2022) Bruno Vespa fa un'analisi lucida sulle dinamiche che potrebbero cambiare il risultato del voto il prossimo 25 settembre. In un editoriale sul Giorno, Vespa spiega quanto pesa il fattore "reddito di cittadinanza" che a suo dire potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti: "Il Reddito di cittadinanza sconvolge più di sempre gli assetti politici e potrebbe avere un ruolo decisivo nello sgranare le distanze tra i partiti alle elezioni del 25 settembre", spiega Vespa. Poi parla della posizione di Giorgia Meloni: "Ha detto che vuole abolirlo. In realtà, come ha chiarito a 'Porta a porta', vuole fare - come quasi tutti gli altri partiti - una netta distinzione tra assistenza a chi non ha reddito e non può procurarselo (un milione 600mila persone) e chi potrebbe ma non vuole (850mila persone). Ma la frase secca e "tremenda" ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Brunofa un'analisi lucida sulle dinamiche che potrebbero cambiare il risultato del voto il prossimo 25 settembre. In un editoriale sul Giorno,spiega quanto pesa il fattore "reddito di cittadinanza" che a suo dire potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti: "Il Reddito di cittadinanza sconvolge più di sempre gli assetti politici e potrebbe avere un ruolo decisivo nello sgranare le distanze tra i partiti alle elezioni del 25 settembre", spiega. Poi parla della posizione di Giorgia: "Ha detto che vuole abolirlo. In realtà, come ha chiarito a 'Porta a porta', vuole fare - come quasi tutti gli altri partiti - una netta distinzione tra assistenza a chi non ha reddito e non può procurarselo (un milione 600mila persone) e chi potrebbe ma non vuole (850mila persone). Ma la frase secca e "tremenda" ...

