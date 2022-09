DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Leclerc cambia gomme in regime di VSC ed è 3°, ora Verstappen davanti a Russell (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 18/53 Norris passa Alonso sul traguardo e sale in settima posizione Giro 18/53 Verstappen ancora in 1:25.870, Leclerc risponde in 1:25.145 nuovo record e s porta a 15.9 Giro 17/53 De Vries è ancora ottimo in nona posizione, mentre 5 secondi di penalità per Magnussen Giro 17/53 Verstappen prosegue su tempi clamorosi, ancora un 1:25.903, Russell si trova a 6.6 quindi Leclerc terzo a 16.8 in 1:25.631 Giro 16/53 Verstappen vola e allunga 6.1 su Russell, tenendo quasi il tempo di Leclerc con le gomme nuove! Sainz cede e si trova a 4.6 dal compagno. Hamilton 13° Giro 15/53 Aggiornamento classifica 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – – 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 18/53 Norris passa Alonso sul traguardo e sale in settima posizione Giro 18/53ancora in 1:25.870,risponde in 1:25.145 nuovo record e s porta a 15.9 Giro 17/53 De Vries è ancora ottimo in nona posizione, mentre 5 secondi di penalità per Magnussen Giro 17/53prosegue su tempi clamorosi, ancora un 1:25.903,si trova a 6.6 quinditerzo a 16.8 in 1:25.631 Giro 16/53vola e allunga 6.1 su, tenendo quasi il tempo dicon lenuove! Sainz cede e si trova a 4.6 dal compagno. Hamilton 13° Giro 15/53 Aggiornamento classifica 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 ...

