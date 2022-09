Che fine ha fatto Eleonora Giorgi? L’attrice perde la testa, sembra un’altra donna (Di domenica 11 settembre 2022) Vi ricordate di Eleonora Giorgi? Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha ‘perso la testa’, oggi sembra un’altra persona! Chi appartiene ad una generazione precedente ricorderà sicuramente Eleonora Giorgi al fianco di Carlo Verdone, intenta a recitare con tutta la sua simpatia, oltre a sfoggiare una bellezza incredibile. Da sempre i suoi capelli biondissimi e boccoluti l’accompagnano insieme a due occhi profondi e leggermente allungati, una vera icona di stile e spettacolo. Negli ultimi tempi effettivamente non l’avevamo più vista in giro, ma era stato Alfonso Signorini a volerla in una delle ultime edizioni del GF Vip in qualità di concorrente. Fonte Instagram@EleonoraGiorgiofficialA distanza di un anno da quella ... Leggi su curiosauro (Di domenica 11 settembre 2022) Vi ricordate di? Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha ‘perso la’, oggipersona! Chi appartiene ad una generazione precedente ricorderà sicuramenteal fianco di Carlo Verdone, intenta a recitare con tutta la sua simpatia, oltre a sfoggiare una bellezza incredibile. Da sempre i suoi capelli biondissimi e boccoluti l’accompagnano insieme a due occhi profondi e leggermente allungati, una vera icona di stile e spettacolo. Negli ultimi tempi effettivamente non l’avevamo più vista in giro, ma era stato Alfonso Signorini a volerla in una delle ultime edizioni del GF Vip in qualità di concorrente. Fonte Instagram@officialA distanza di un anno da quella ...

