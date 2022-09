Antognoni: «Fiorentina? Serve pazienza. Ci sono difficoltà a fare gol» (Di domenica 11 settembre 2022) L’ex dieci della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola soffermandosi sull’andamento dei viola: le sue dichiarazioni ANDAMENTO – «La Fiorentina ha preso dei giocatori conosciuti ma vanno valutati nel campionato italiano e vanno aspettati. Nei ruoli determinanti come l’attacco bisogna avere pazienza ma i fiorentini ora si aspettano di più vista la scorsa stagione. Punti persi con le big? Non è solo una questione di mentalità, c’è difficoltà a fare gol e sotto quell’aspetto bisogna migliorare per arrivare a vincere le partite, ci sono stati anche molti 0-0. Davanti non si concretizza quel lavoro fatto dai centrocampisti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) L’ex dieci dellaGiancarloha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola soffermandosi sull’andamento dei viola: le sue dichiarazioni ANDAMENTO – «Laha preso dei giocatori conosciuti ma vanno valutati nel campionato italiano e vanno aspettati. Nei ruoli determinanti come l’attacco bisogna averema i fiorentini ora si aspettano di più vista la scorsa stagione. Punti persi con le big? Non è solo una questione di mentalità, c’ègol e sotto quell’aspetto bisogna migliorare per arrivare a vincere le partite, cistati anche molti 0-0. Davanti non si concretizza quel lavoro fatto dai centrocampisti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

