Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Carlo III era formalmente programmato oggi re del Regno Unito nel suo primo discorso Alla nazione ha promesso di servire paese per tutta la vita i funerali di Elisabetta si svolgeranno il 19 settembre sarà presidente sarà presente Scusate anche il presidente americano biden un grave incidente ferroviario avvenuto vicino a nostri in Croazia provocando morti e feriti secondo informazioni non ufficiali dei media e croati un treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito un Cordon Guerci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Raggi il primo ministro croato Andrej plenkovic dopo aver visitato il luogo dell’incidente ferroviario di testa Ha dichiarato che secondo i dati attuali tre persone sono rimaste uccise 11 ferite Ma che nessuno tra questi ...