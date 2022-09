Sampdoria-Milan, Pioli: “Vittoria voluta. Rosso a Leao? Arbitraggi diversi in Italia e in Europa” (Di sabato 10 settembre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della Vittoria per 2-1 contro la Sampdoria: “Giocare qui è difficile, la Sampdoria aveva già fermato Lazio e Juventus. Si tratta di un successo voluto e combattuto. Questa settimana è stata impegnativa. Ora testa alla Champions, poi penseremo al Napoli“. Sull’espulsione di Leao, il tecnico dei Rossoneri ha invece dichiarato: “Non appena un attaccante difende palla riceve il cartellino giallo. A mio avviso c’è differenza tra il metro arbitrale in Italia e in Europa; a Salisburgo, ad esempio, i mezzi falli non sono mai stati fischiati. Rafa è un giocatore importante, peccato per quel fallo nel secondo tempo“. Sui singoli, invece: “Tonali è un ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Stefano, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dellaper 2-1 contro la: “Giocare qui è difficile, laaveva già fermato Lazio e Juventus. Si tratta di un successo voluto e combattuto. Questa settimana è stata impegnativa. Ora testa alla Champions, poi penseremo al Napoli“. Sull’espulsione di, il tecnico deineri ha invece dichiarato: “Non appena un attaccante difende palla riceve il cartellino giallo. A mio avviso c’è differenza tra il metro arbitrale ine in; a Salisburgo, ad esempio, i mezzi falli non sono mai stati fischiati. Rafa è un giocatore importante, peccato per quel fallo nel secondo tempo“. Sui singoli, invece: “Tonali è un ...

