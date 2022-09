Hit Parade: Lazza e Rkomi si riprendono la vetta della classifica (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo il trionfo dei Muse, con l’ultimo album in studio, la classifica settimanale degli album più venduti secondo Fimi/Gfk, ritorna alle sue ‘normali’ posizioni, che mantengono gli artisti protagonisti da ben quasi due mesi. Torna in vetta Lazza con Sirio, che fa scendere i Muse oltre la decima posizione. La scorza settimana era sceso dal podio che gli aveva regalato anche il record dell’album rimasto per più tempo in vetta nella storia delle classifiche Fimi/Gfk, ma Lazza non ha deluso le aspettative ed è tornato al primo posto con Sirio. In seconda posizione torna invece Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, che solo la scorsa settimana occupa l’ultimo gradino del podio. Photo credits: AnsaTerzo posto per Rkomi che sale di nuovo tra i primi tre album più venduti con il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo il trionfo dei Muse, con l’ultimo album in studio, lasettimanale degli album più venduti secondo Fimi/Gfk, ritorna alle sue ‘normali’ posizioni, che mantengono gli artisti protagonisti da ben quasi due mesi. Torna incon Sirio, che fa scendere i Muse oltre la decima posizione. La scorza settimana era sceso dal podio che gli aveva regalato anche il record dell’album rimasto per più tempo innella storia delle classifiche Fimi/Gfk, manon ha deluso le aspettative ed è tornato al primo posto con Sirio. In seconda posizione torna invece Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, che solo la scorsa settimana occupa l’ultimo gradino del podio. Photo credits: AnsaTerzo posto perche sale di nuovo tra i primi tre album più venduti con il ...

