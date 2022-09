(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ormai è chiaro che non possiamo aspettare il negoziato anche perché, come è noto,stanno facendoe questo non è accettabile. Intanto, però, interveniamo come Stato su imprese e famiglie”. Lo ha detto, all’ANSA, il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di, stamattina in visita nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove ha incontratoesponenti del Pd davanti a un gazebo elettorale allestito in piazza San Vitale. “Ci sono molti molti problemi da risolvere, in primis le bollette, – ha ribadito Di– se continuiamo così, con questi prezzi dell’energia famiglie e imprese durano un altro mese. Noi proponiamo un ‘decreto taglia bollette’, con l’80 per cento pagato dallo Stato, da qui a dicembre, e poi ...

anteprima24 : ** Di Maio: 'Inaccettabile #Melina di alcuni #Paesi su #Prezzo #Gas' ** - SofiaSea2021 : @EnricoLetta È inaccettabile per donne e uomini pensanti dover votare Casini e Di Maio solo perché i vertici del pa… - caterinacorda1 : RT @ilCoperchio: Italia. Il ministro Luigi Di Maio ha tuonato: «Le autorità russe, danno indicazioni di voto, sulle elezioni politiche it… - ZiaCandida : RT @ilCoperchio: Italia. Il ministro Luigi Di Maio ha tuonato: «Le autorità russe, danno indicazioni di voto, sulle elezioni politiche it… - UmbertoForgione : PDIOTI AAL’ATTACCO Merdacce violente LETTA MAIO RIPORTALE NELLE 5 STALLE Milano, vandalizzato gazebo di Fratelli d… -

Non credo se ne faccia un problema, ma vederlo appoggiare Diun po' di soddisfazione ... nella situazione in cui siamo, il Patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore e sarebbe. ...Diè stato il simbolo della politica che io non condivido: era per i gilet gialli, poi per ... Oggi mettere in discussione il Patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore e sarebbe. ..."Ormai è chiaro che non possiamo aspettare il negoziato anche perché, come è noto, alcuni Paesi stanno facendo melina e questo non è accettabile. Intanto, però, interveniamo come Stato su imprese e fa ...“ Reddito di Cittadinanza e navigator non aiutano i poveri”. Matteo Renzi torna a Napoli per tirare la volata a Italia Viva, e al Terzo Polo con Carlo Calenda, in vista della tornata elettorale del 25 ...