Treni, giornata difficile: cosa succede oggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Sciopero generale, a rischio i Treni di Trenitalia, Trenord e Italo. Disagi per viaggiatori e pendolari che potrebbero andare incontro a cancellazioni e ritardi Leggi su ilgiornale

la_lagigogin : Da 20 minuti è in atto un diluvio universale su Fuorigrotta. Non vedo la collina di Posillipo che sta di fronte cas… - deanhogws : Che sonno comunque mado?? ho fatto certi sogni assurdi riguardanti veterinarie e treni, inizio la giornata già stanco - porfidax : @SimoneDUffizi @repubblica lo scopo dello sciopero è creare quanto più disagio possibile per massimizzare i danni (… - ilfaroonline : Sciopero dei treni da Milano a Palermo: 9 settembre giornata nera per il trasporto su ferro - occhio_notizie : Indetto un mega #sciopero per la giornata del #9settembre -