Tari sulla seconda casa, non residente o non abitata: va pagata? (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Tari sulla seconda casa, va pagata? Chi ha un immobile che utilizza solo durante le vacanze deve versare al Comune la tassa sui rifiuti? Più volte diverse commissioni tribuTarie hanno sancito un principio che dovrebbe essere assodato scrive laleggepertutti.it: un Comune non può penalizzare un cittadino che utilizza uno o due mesi all’anno la casa in cui non risulta residente facendogli pagare un tributo comunale alla pari di chi abita in quel Comune tutto l’anno. Le commissioni, dunque, non dicono che non si debba pagare del tutto ma chiedono che la Tari sulla seconda casa per un non residente abbia un trattamento più favorevole rispetto a quella, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) –, va? Chi ha un immobile che utilizza solo durante le vacanze deve versare al Comune la tassa sui rifiuti? Più volte diverse commissioni tribue hanno sancito un principio che dovrebbe essere assodato scrive laleggepertutti.it: un Comune non può penalizzare un cittadino che utilizza uno o due mesi all’anno lain cui non risultafacendogli pagare un tributo comunale alla pari di chi abita in quel Comune tutto l’anno. Le commissioni, dunque, non dicono che non si debba pagare del tutto ma chiedono che laper un nonabbia un trattamento più favorevole rispetto a quella, ...

