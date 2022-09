Serie A, dopo Mihajlovic può saltare un’altra panchina! (Di venerdì 9 settembre 2022) dopo anni di vittorie e sconfitte, tutte vissute insieme, momenti bui che poco hanno a che fare con il calcio giocato e che hanno segnato un legame indissolubile tra un uomo e la propria piazza, la storia di Sinisa Mihaijlovic ed il Bologna è arrivata ai ferri corti gli scorsi giorni tanto da far saltare la panchina del tecnico serbo. Ma non potrebbe essere il solo ad essere esonerato in questa settimana. Stroppa Monza LecceIl futuro sulla panchina del Monza di Giovanni Stroppa si potrebbe decidere nella prossima giornata contro il Lecce. Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, in caso di sconfitta il tecnico potrebbe essere esonerato. In questo caso, Claudio Ranieri potrebbe essere il sostituto; l’ex tecnico del Leicester, campione d’Inghilterra nel 2016, è già stato contattato anche se solo informalmente. Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022)anni di vittorie e sconfitte, tutte vissute insieme, momenti bui che poco hanno a che fare con il calcio giocato e che hanno segnato un legame indissolubile tra un uomo e la propria piazza, la storia di Sinisa Mihaijlovic ed il Bologna è arrivata ai ferri corti gli scorsi giorni tanto da farla panchina del tecnico serbo. Ma non potrebbe essere il solo ad essere esonerato in questa settimana. Stroppa Monza LecceIl futuro sulla panchina del Monza di Giovanni Stroppa si potrebbe decidere nella prossima giornata contro il Lecce. Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, in caso di sconfitta il tecnico potrebbe essere esonerato. In questo caso, Claudio Ranieri potrebbe essere il sostituto; l’ex tecnico del Leicester, campione d’Inghilterra nel 2016, è già stato contattato anche se solo informalmente.

