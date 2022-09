Rosanero, la recensione: Se Salvatore Esposito diventa una dolce bambina (Di venerdì 9 settembre 2022) La recensione di Rosanero: la nuova commedia, in esclusiva il 9 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, e in streaming su NOW, è la storia di un temibile boss della Camorra che si trovia nel corpo di una ragazzina, e viceversa. Si chiama Rosanero, ma non si parla dei colori sociali del Palermo. Nel film che vi raccontiamo nella recensione di Rosanero, la nuova commedia Sky Original, in esclusiva il 9 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, disponibile on demand e in streaming solo su NOW, quella parola sta a rappresentare l'unione di due colori antitetici. Il rosa e il nero sono due persone diverse, due modi di vivere agli antipodi, due mondi apparentemente incompatibili. Eppure, può avvenire che si incontrino. E che un temibile boss della Camorra si trovi nel corpo di una ragazzina, mentre questa si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladi: la nuova commedia, in esclusiva il 9 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, e in streaming su NOW, è la storia di un temibile boss della Camorra che si trovia nel corpo di una ragazzina, e viceversa. Si chiama, ma non si parla dei colori sociali del Palermo. Nel film che vi raccontiamo nelladi, la nuova commedia Sky Original, in esclusiva il 9 settembre su Sky Cinema Uno alle 21.15, disponibile on demand e in streaming solo su NOW, quella parola sta a rappresentare l'unione di due colori antitetici. Il rosa e il nero sono due persone diverse, due modi di vivere agli antipodi, due mondi apparentemente incompatibili. Eppure, può avvenire che si incontrino. E che un temibile boss della Camorra si trovi nel corpo di una ragazzina, mentre questa si ...

SalvioEspo : RT @pinkspacedude: Mi vorrei divertire sempre come si è divertito @SalvioEspo in questo film #Rosanero - dituttounpop : Su @SkyItalia e @NOWTV_It il nuovo film originale #Rosanero con Salvatore Esposito. Il commento di @pinkspacedude - pinkspacedude : Mi vorrei divertire sempre come si è divertito @SalvioEspo in questo film #Rosanero - ParliamoDiNews : Rosanero su Sky: una commedia surreale ricca di buone intenzioni (basterà?) – La recensione #09Settembre #CINEMA… -