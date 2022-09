sportli26181512 : Ronaldo, si riapre una pista per l'addio a gennaio: Cristiano Ronaldo ha floppato ancora nella partita di Europa Le… -

CalcioMercato.it

Per Cristianosiuna clamorosa pista: c'è la novità che fa tornare di attualità una pista che sembrava ormai chiusaCristianoquesta volta può arrivare davvero. C'è una novità cheuna ...A pochi giorni dalla chiusura dei mercati siil discorso con una squadra di Serie A. Mancano meno di sette giorni alla chiusura del mercato estivo. C' chi tenta di piazzare gli ultimi grandi ... Ribaltone UFFICIALE: finalmente Ronaldo può arrivare Per Cristiano Ronaldo si riapre una clamorosa pista: c'è la novità che fa tornare di attualità una pista che sembrava ormai chiusa ...Una novità, vedere CR7 a queste latitudini ma non un inedito. Il fuoriclasse portoghese ha mosso... i primi calci in questa competizione, venti anni ...