Regina Elisabetta, un'anti monarchica brinda 'la lucertola liz è morta': la folla inferocita, interviene la polizia (Di venerdì 9 settembre 2022) Nonostante il cordoglio del mondo e la tristezza dei sudditi, la morte della Regina Elisabetta ieri ha scatenato la reazione di qualche anti monarchico. È accaduto nel piccolo villaggio Muir of Ord, nella Scozia nord-orientale, dove si trova il Jaki Fish and Chip Shop, come riporta il Daily Mail. La proprietaria del ristorante, la signora Pickett, ha festeggiato il lutto a modo suo su TikTok. Nelle immagini si vede l'anti-monarchica con una bottiglia di prosecco in mano mentre esprime tutta la sua gioia per la scomparsa della sovrana. Da un lato teneva la bottiglia e dall'altra una lavagnetta con su scritto: "La lucertola Liz (diminutivo del nome Elizabeth; ndr) è morta e il London Bridge è caduto". Apriti cielo. Passata qualche ora il ristornante è stato preso d'assalto da qualche lancio di uova, fischi e molte ...

