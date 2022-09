Morte regina Elisabetta | monumenti nel mondo spenti in segno di lutto

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Santiago_30h : RT @lazam_pina: immagina essere il nuovo primo ministro e la prima cosa che succede è la morte della regina che regna da 70 anni - RosannaAvella : RT @VentagliP: Vittoria è stata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dal 20 giugno 1837 e Imperatrice d'India dal 1876 fino al… -

Mary Quant e la Mini Minor, i matrimoni e i divorzi di tre figli su quattro, ladi Diana, ... Elizabeth Alexandra Mary è stata ladi tutto questo, sovrana del Regno Unito e del resto del ..."Siamo in lutto per ladellaElisabetta II, che è stata un modello e un'ispirazione per milioni di persone, anche qui in Germania" scrive su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "...